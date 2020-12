Les dîners d’affaire bientôt de nouveau au menu

Les restaurants rouvrent ce jeudi. De quoi donner le sourire à certains acteurs de professions libérales. Comme les boulangers ou maraîchers qui étaient touchés indirectement par ces fermetures, ne pouvant livrer leurs miches ou kilos de légumes, les premiers se réjouissent que les marmites retrouvent leur place sur les plaques de cuisson. Car pour ces banquiers, avocats ou assureurs, beaucoup se joue autour de l'assiette.

Inviter son client au restaurant, c’est se donner la possibilité de tisser des liens solides, de fidéliser et d’apprendre parfois des informations dont on n’aurait pas eu accès dans le cadre moins chaleureux d’un bureau. « Les outils digitaux sont toujours plus utilisés pour effectuer les affaires bancaires. Le contact direct avec le client se raréfie. Cela donne encore plus d’importance et de valeur à ces dîners d’affaire », explique Frédéric Domon, responsable du conseil à la clientèle privée à la banque Raiffeisen à Delémont. « C’est un cadeau qui me semble normal à faire à un client qui fait 200 km pour venir nous voir », réagit quant à lui Roland Affolter, du garage Lamboghini à Porrentruy, qui partageait un menu avec ses clients trois à quatre fois par semaine avant la crise sanitaire.