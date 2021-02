Le Tour de Romandie veut exister en 2021

Le Tour de Romandie espère rebondir après une année 2020 blanche. Les organisateurs préparent en coulisse un parcours relevé. La 74e édition de l’épreuve aura lieu du mardi 27 avril au dimanche 2 mai. Le tracé a été adapté pour répondre aux exigences sanitaires, notamment pour le prologue d’Oron et la première étape entre Aigle et Martigny, qui se voit amputée du passage de la Petite Forclaz. La course à étapes fera un bref passage dans l’Arc jurassien lors de son troisième acte entre La Neuveville et Saint-Imier le jeudi 29 avril. L’étape où risque de se jouer le Tour de Romandie 2021 est la cinquième entre Sion et Thyon 2000, où le dénivelé devrait permettre aux favoris de creuser des écarts conséquents. La 74e édition se conclura avec un contre-la-montre dans les rues de Fribourg. /comm-lfe