Deux jeunes du Jura bernois en lice dans un concours national

Deux jeunes du Jura bernois auront la chance de tenter de décrocher des distinctions nationales pour leur travail de maturité. Les projets de Théana Dubail de Tramelan et de Léonard Paget de Moutier ont été sélectionnés pour participer au concours « Science et Jeunesse ». Ils devront les retravailler avec les conseils d’experts afin d’arriver à des résultats un peu plus académiques. Ils seront ensuite jugés par des experts qui leur attribueront des mentions (bien, très bien, excellent). Ils seront ainsi récompensés par une somme d’argent équivalente à l’appréciation (500.-, 750.-, 1'000.-). Il s’agit donc d’un défi pour les deux jeunes étudiants.