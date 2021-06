Le Conseil-exécutif ne souhaite pas harmoniser l’offre des vélos en libre-service

Le Conseil-exécutif ne souhaite pas étudier les possibilités d’optimisation de l’offre de vélos en libre-service en vue d’une offre plus homogène. C’est ce qu’il a répondu à une motion déposée à l’attention du Grand Conseil bernois de la socialiste autonome Maurane Riesen. Elle demandait d’harmoniser l’offre de ces vélos dans le canton pour faciliter l’utilisation.

Le Conseil-exécutif considère les vélos en libre-service comme une solution intéressante complétant de manière utile le réseau de transports publics et contribuant ainsi à réduire le trafic individuel motorisé dans les centres urbains. Cependant, il ajoute que la palette de modèles d’entreprises est large et encore instable. La concurrence « encourage l’innovation et est souhaitable dans la phase d’établissement d’une nouvelle offre ». /comm-lge