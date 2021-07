Corgémont : un automobiliste grièvement blessé

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit à Corgémont sur la Grand’Rue lundi après-midi. Selon les informations de la Police bernoise, une voiture circulait depuis Cortébert en direction de Sonceboz lorsque à la hauteur de la maison numéro 33 et pour une raison qui reste à déterminer, elle est sortie de sa trajectoire et est venue percuter frontalement un camion qui circulait en sens inverse. Sous le choc, la voiture a effectué un tête-à-queue et a finalement terminé sa course sur sa voie d’origine. Le conducteur de la voiture venant de Cortébert a dû être désincarcéré. Grièvement blessé, il a été pris en charge par une équipe d’ambulanciers avant d’être conduit en hélicoptère à l’hôpital. Les sapeurs-pompiers de la Suze, d’Erguël et de Tramelan se sont occupés de la désincarcération de la personne blessée, de la gestion du trafic et de la lutte contre les hydrocarbures. Le tronçon concerné de la Grand’Rue a été totalement fermé à la circulation pendant plusieurs heures. Une déviation par le bas du village a été mise en place. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances et causes exactes de l’accident. /comm-clp