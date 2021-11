Votations fédérales : nos débats

Les Suisses se prononceront sur trois objets fédéraux le 28 novembre prochain. Au menu, un référendum et deux initiatives populaires : la Loi Covid-19, l’initiative sur la justice et l’initiative sur les soins infirmiers. Pour vous aider à faire votre choix, RJB organise un débat sur deux objets de votation, en direct dans La Matinale dès 7h30. Ils seront à suivre sur notre antenne et en vidéo sur notre site. Le programme est à retrouver ci-dessous. /gtr