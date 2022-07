L’eau commence à manquer dans la région. Nous connaissons une nouvelle période de canicule et aucune précipitation n’est annoncées de sitôt. Les communes doivent donc prendre des mesures préventives au niveau de la consommation. Certaines ont lancé un avis de restriction d’eau le mois passé déjà, comme La Neuveville et Plateau de Diesse. Dans la commune mixte, la situation ne s’améliore toujours pas. Au contraire elle tend à s’empirer. Le conseiller municipal en charge des eaux Frédéric Racine ne veut pas parler d’interdiction, mais de restrictions pour que la population soit plus attentive.