Festival de musique pour les scouts de Suisse à Plagne

Après le camp fédéral scout qui se déroule actuellement dans la vallée de Conches, c'est l'événement scout de l’année : du 9 au 11 septembre, des scouts de toute la Suisse se retrouveront à Plagne, au-dessus de Bienne, pour participer à la Fête Folk scoute (FFS). Plus de 10'000 personnes y sont attendues.

Cet événement est un festival musical et culturel du mouvement Scout de Suisse. Des artistes se produiront sur scène, comme le rappeur Nativ, Death by Chocolate, Manillio ou la rappeuse KT Gorique. Des groupes plus petits ainsi que des artistes régionaux auront aussi la possibilité de se produire devant le public.

La manifestation, organisée par les scouts de la région de Bienne, se déroule sous le thème « Elements », en référence aux éléments naturels - eau, feu, terre et air - qui jouent un rôle important dans le scoutisme. En même temps, les éléments représentent également les quatre langues nationales.

Mais le scoutisme ne serait pas le scoutisme s'il n'y avait pas, en plus des prestations musicales, d'autres activités comme du yoga, des randonnées ou la pratique du cerf-volant, ont indiqué mercredi les organisateurs. Un transport en navette de la gare de Bienne à Plagne est inclus dans chaque billet.

La première Fête Folk scoute a eu lieu en 1975 à Winterthur. Elle s'adressait comme aujourd'hui en premier lieu aux scouts de plus de 16 ans. Depuis lors, le festival a été organisé à intervalles irréguliers, le dernier en 2019 à Stäfa. /ATS-fwo