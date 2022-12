Femme portée disparue à Bienne

La police lance un appel à témoins à la suite de la disparition d’une femme de 76 ans à Bienne. Maria Soledad Diaz Lopez a été aperçue pour la dernière fois mercredi matin à son domicile. La Biennoise l’aurait quitté à pied dans une direction inconnue et pourrait, à l’heure actuelle, se trouver dans un canton limitrophe. Elle s’exprime en espagnole et parle un peu français. Au moment de sa disparition, elle portait une veste bleu foncée et un pantalon noir. Maria Soledad Diaz Lopez mesure 165cm et a des cheveux courts roux-brun. Elle souffre d’une maladie et a surement besoin de soins médicaux, précise la police cantonale bernoise dans son communiqué. Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sur ce cas sont priées de s’annoncer auprès des forces de l’ordre au 032 324 85 31. /nme