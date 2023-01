« Ces chiens de protection n’ont jamais passé un seul jour sans leur troupeau »

Roland Hammel passe chaque été en Valais avec son troupeau et ses chiens. Des chiens qui protègent ses bêtes des loups, notamment : « Dans les alpages, il y a une forte présence du loup et les chiens sont là pour les dissuader d’approcher nos brebis. » Les chiens de protection font partie intégrante du troupeau : ils ne passent pas une journée, ni une nuit sans les ovins. « Il y a un vrai attachement qui se créé entre eux. C’est pourquoi, même en hiver, quand je viens dans le Jura, les chiens restent avec les brebis. Même si la menace du loup est moins présente ici », explique le berger.

« C'est peut-être surprenant de voir ces chiens dans le Jura, mais on risque d'en croiser de plus en plus, puisqu’on a de plus en plus de loups », admet encore Roland Hammel, qui rappelle que le loup a été apercu dans le Jura il y a quelques mois. Les chiens de protection des troupeaux sont aussi efficaces contre les attaques de lynx, et peuvent aussi faire fuir d'autres plus petits animaux, comme les renards.