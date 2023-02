Virginie Heyer et Silvia Steidle candidates au National

Les libéraux-radicaux bernois se lancent dans la course aux élections fédérales. La direction du parti a nommé 24 candidats, annonce le PLR dans un communiqué ce lundi. La députée de Perrefitte Virginie Heyer, la maire d’Evilard-Macolin Madeleine Deckert et l’ancienne directrice des finances de la ville de Bienne Silvia Steidle ont été retenues. La liste composée est paritaire et composée de 12 hommes et 12 femmes. Le PLR bernois détaille également son positionnement : « La situation économique actuelle et l’augmentation du coût de la vie préoccupent la population. Il est également important que la Suisse soit à l’abri des crises ».

Le PLR bernois espère ainsi gagner trois sièges au Conseil national et un siège au Conseil des Etats.

La liste complète des candidats du PLR du canton de Berne pour les élections fédérales d’automne est à retrouver ci-dessous. /gtr