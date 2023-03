La ville de Moutier devra continuer à fonctionner sans budget, et sans dépenses jugées non-essentielles. Les citoyens ont refusé avec 1'174 non et 753 oui ce dimanche la mouture 2023. En cause très certainement : la hausse de la quotité d'impôts d'un dixième de point - de 1,94 à 2,04 - proposée par les autorités. Celles-ci sont forcées de revoir leur copie jusqu'au 30 juin dernier délai. /oza

Développement suit.