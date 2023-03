Le HC Bienne engage le jeune défenseur Liekit Reichle

Le HC Bienne prépare l’avenir avec la signature d’un jeune défenseur. Liekit Reichle, 20 ans, s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club seelandais de National League. Il arrive en provenance des GCK Lions où il a évolué cette saison en U20 Élites (6 buts et 22 passes décisives en 19 matches) et en Swiss League (8 points en 24 matches) en participant aux quarts et demi-finales des play-off (1 buts et 3 passes décisives en 10 matches).

Liekit Reichle, qui possède la double nationalité suisse et thaïlandaise, est par ailleurs international U20 avec l'équipe de Suisse avec qui il a disputé cette saison les championnats du monde.