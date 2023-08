Dossier électronique du patient disponible pour les Bernois

Les habitants du canton de Berne peuvent désormais ouvrir un dossier électronique du patient (DEP) entièrement en ligne, avec un smartphone et leur passeport. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) a conclu une convention en ce sens avec la société Post Sanela Health SA. Gratuite, la démarche dispense désormais de se rendre à un guichet physique. Elle dure en moyenne 20 à 30 minutes, indique mercredi la DSSI dans un communiqué. Le DEP est personnel et sécurisé. Il ne comprend que les documents électroniques qui ont été validés au préalable par l'utilisateur, et qui sont pertinents pour les professionnels de la santé qui le suivent, ainsi que pour la suite du traitement.

L'ouverture du DEP se décline en trois étapes. Il s'agit tout d'abord de créer une identité numérique certifiée avec SwissID, puis de réaliser une demande d'ouverture d'un dossier électronique à Post Sanela Health SA. Enfin, la personne doit se procurer un accès login digital pour sa première connexion au dossier DEP, avant de pouvoir ensuite personnaliser l'accès. /ATS