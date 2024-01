Loïc Lachat perd les commandes du HC Tramelan et laisse sa place à un homme bien connu du club

Que de chamboulements en dehors de la glace pour la «une» du HC Tramelan! Les six défaites consécutives concédées dans le championnat de 1re ligue ont forcé les dirigeants du club à agir. Et vite, puisqu'il ne reste plus que cinq matches avant la fin de la saison régulière. Le couperet est tombé lundi: Loïc Lachat, entraîneur des Requins depuis le début de cette saison, a été remercié avec effet immédiat. «Je ne suis pas forcément d'accord avec cette décision. C'est très frustrant, mais je m'y attendais», livre-t-il.

Son début de saison avec l'équipe tramelote était pourtant plus que satisfaisant, avec 17 points en 11 matches. Mais les événements qui ont suivi ont coulé le coach de 41 ans. Sa relation avec les joueurs lui a notamment été reproché. «J'en ai peut-être bousculé certains, mais c'est difficile de satisfaire tout le monde en tant qu'entraîneur», lâche-t-il. «Je tiens tout de même à remercier le club pour l'opportunité et tout le staff pour les bons moments passés ensemble.»



Une décision difficile à prendre

Pour éviter que le bateau ne coule davantage, le président du HC Tramelan, Frédéric Haefeli, a décidé de rappeler Martin Bergeron, l'homme qui a dirigé les Requins pendant six saisons jusqu'au printemps dernier. Un choix difficile à opérer pour lui, mais l'urgence de la situation l'a poussé à se retourner vers l'ancien entraîneur de la première équipe.







«Je ne peux pas critiquer le travail de Loïc Lachat, le premier tour était idéal et je le remercie pour tout ce qu'il a fait», souligne Frédéric Haefeli. «C'est sûr que les résultats de ces dernières semaines étaient un problème et que la situation est urgente. Mais la raison principale de son licenciement concerne surtout la rupture qu'il y avait entre lui et les joueurs.»





L'homme à la tête du club jurassien bernois précise également que Loïc Lachat ne trouvait pas de solution pour éviter une descente aux enfers. «Je l'ai senti désabusé», ajoute-t-il. Entre la rupture de confiance avec les joueurs et l'absence de solutions pour sortir la tête de l'eau, Loïc Lachat ne pouvait plus rien faire. «Et les joueurs perdaient le plaisir de jouer», appuie le président.

Martin Bergeron en duo de dernière minute