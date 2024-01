L’information de RJB migre sur la plateforme Ajour

Ajour devient la plateforme d’information de référence de la région. Dès mardi, les utilisateurs ayant l’habitude de s’informer sur le site Internet ou l’application RJB seront redirigés vers le site et l’application Ajour. Cette intégration a pour but de garantir la pertinence et la continuité de la couverture médiatique en ligne de la région. Elle combinera les forces et les compétences de la rédaction de la nouvelle société JBBS, détenue et gérée à parité par les groupes BNJ et Gassmann. « Le regroupement des ressources permet une amélioration de la couverture médiatique du Jura bernois et une pérennisation de nos médias régionaux », indiquent dans un communiqué lundi les deux groupes.

Afin d’assurer une transition fluide, les utilisateurs se verront offrir dans un premier temps un accès gratuit à la plateforme Ajour. Différentes formules d’abonnement seront proposées au terme de cette période d’essai.

Afin de répondre plus précisément aux questions des auditeurs, une FAQ est disponible ci-dessous.