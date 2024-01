Les baichattes n’ont pas échappé aux Sauvages

Les Sauvages ont donné le coup d’envoi du carnaval des Franches-Montagnes. Cette tradition s’est tenue jeudi soir au Noirmont, à l’occasion de la première pleine lune qui précède les jours gras. Des hommes couverts de branches de sapin et au visage noirci ont déambulé dans le village taignon pour traquer puis jeter dans la fontaine les baichattes, nom donné aux jeunes femmes qui osent défier la horde des Sauvages. Sept Franc-Montagnardes ont pris part à l’édition cette année. « L’important est de prendre du plaisir, de s’amuser et de partager ce moment toutes ensemble », sourit Julie Baumeler pour sa 2e participation. Mya Taillard, elle, découvre les Sauvages. « Je suis du Noirmont et j’en ai entendu parler depuis toute petite. Il y a un peu d’adrénaline parce que c’est marrant et que c’est une petite course-poursuite », se réjouit la néophyte.