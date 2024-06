« 40 ans / 40 voix » avec Jean-René Petitgnat et Michel Joray

Comment arrive-t-on à la radio, pourquoi on y reste, la place de la publicité à l’antenne, le rôle de chacun dans ce département fascinant et surtout, le plaisir d’y exercer un métier passionnant rempli d’échanges et de découvertes dans notre région.

Ils ont partagé avec nous leurs souvenirs, les émissions de l’époque et celles d’aujourd’hui, de son programme musical varié mais également de la publicité qui vous a fait sourire, vous a agacés, vous a informés, et surtout, celle qui vous a marqués et invités à consommer local.