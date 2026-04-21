Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Le SIAMS s'est autorisé à être quelques instants dans la lune... Le salon des microtechniques s'est ouvert ce mardi à Moutier et s'intéresse notamment au domaine spatial. A cette occasion, Roland Keller, grand reporter de l'espace qui a vécu 46 lancements de fusée au plus près, Raymond Kerrison, CEO de l'entreprise jurassienne Preci-dip qui fabrique notamment des conducteurs pour le domaine spatial, et Gilles Feusier, head of technology and science au Space Center de l’EPFL, ont échangé en direct sur RFJ. Ils ont présenté les opportunités et défis du domaine spatial et leurs rêves les plus fous pour l’industrie et l’innovation spatiale en Suisse.

