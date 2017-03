Le Parti socialiste veut organiser un vote interne sur l'AVS

Les membres du PS devraient définir la position du parti sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 au travers d'un vote général. L'assemblée des délégués, agendée au 1er avril, se prononcera sur cette proposition qui émane de la présidence du parti.

Auparavant, le projet devra aussi obtenir l'aval du comité directeur du Parti socialiste (PS) Suisse, a indiqué dimanche la formation. 'Le PS est le parti de l'AVS. Nous l'avons construite, développée et voulons la conduire vers l'avenir. Sans le PS et sans la base socialiste, la réforme de la prévoyance vieillesse ne pourra se faire, raison pour laquelle nous voulons que nos membres puissent s'exprimer aussi rapidement que possible', a dit Christian Levrat, président du PS, cité dans le communiqué.

Si les délégués valident cette procédure, le vote général de la base se tiendra durant le mois d'avril et les résultats seront dépouillés et annoncés le 30 avril, précise le PS. Avec cette proposition de vote général, la direction du PS répond à la demande du congrès de décembre dernier, visant à augmenter le nombre de votes généraux à l'avenir.

Déjà en 1995

Cette procédure interne est très rare. Le PS y avait déjà eu recours en 1995, sur le passage de la retraite des femmes à 64 ans. La base du parti s'était alors prononcée par 65,9% contre 34,1% des voix en faveur de cette réforme, qui avait aussi obtenu l'aval du peuple.

Le précédent vote général au PS remontait à 1921. La base avait alors considéré comme irréalisables les 21 conditions pour l'entrée de l'Internationale communiste, ce qui avait conduit à la scission et à la fondation du Parti communiste.

Au vote final vendredi au Parlement, le groupe socialiste a soutenu la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 de manière unanime. Le parti relève les avantages qu'il voit dans ce projet: première hausse des rentes AVS depuis 40 ans, améliorations notables pour le travail à temps partiel et pour les travailleuses et travailleurs à bas revenus, rejet d'une augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans. C'est pourquoi la présidence du PS recommande à ses membres l'acceptation de cette réforme.

Le peuple aura le dernier mot en votation le 24 septembre.

/ATS