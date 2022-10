Le Bernois Albert Rösti est candidat pour succéder à Ueli Maurer

Le conseiller national bernois Albert Rösti veut succéder à Ueli Maurer au Conseil fédéral. L'ancien président du parti, âgé de 55 ans, est le deuxième candidat après le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann.

Les sections de l'UDC Thoune et Oberland bernois ont désigné M. Rösti comme candidat à l'attention du parti cantonal, ont-elles indiqué lundi dans un communiqué. Le quinquagénaire possède toutes les qualités requises pour 'contribuer à la maîtrise des futurs grands défis de la Suisse' au sein du Conseil fédéral. Il a une 'personnalité intègre, capable de diriger et politiquement fiable'.

La nomination se base notamment sur 'la formation et la formation continue approfondies' de M. Rösti. Docteur en agronomie et possédant son bureau de conseil, il a en outre de l'expérience dans des postes de direction. Il a aussi pu acquérir une vaste expérience politique depuis son élection au Conseil national il y a onze ans. Le Bernois s'y est fait un nom dans le domaine de l'énergie et de la santé.

Albert Rösti a aussi de l'expérience dans l'exécutif en tant que président de la commune d'Uetendorf depuis neuf ans. Il est marié et père de deux enfants adultes.

/ATS