Première mondiale dans le traitement par radiothérapie

Lausanne accueille une première mondiale dans la lutte contre le cancer. Un nouvel appareil de radiothérapie, qualifié de révolutionnaire, va être développé conjointement par le CHUV, le CERN et la société de technologie médicale THERYQ.

Cette nouvelle forme de radiothérapie, dite 'Flash', utilise des radiations à électrons à très haute énergie, ont annoncé vendredi les trois partenaires. L'objectif consiste à mieux traiter les cancers résistants et à diminuer les effets secondaires.

L'irradiation de la radiothérapie, réduite à quelques millisecondes, permet en effet d'attaquer la tumeur, tout en ménageant les tissus sains. La nouvelle technologie facilite aussi les traitements en profondeur dans le corps du patient, jusqu'à 20 cm, et pour tous types de cancer.

L'appareil, basé sur la technologie du CERN et fabriqué par THERYQ, sera installé au CHUV. Il doit être opérationnel d'ici deux ans, tandis que les premiers essais cliniques sont prévus à l'horizon 2025.

Le lancement de ce projet public-privé a été rendu possible grâce au financement préalable des fondations ISREC et Biltema, via un don de 25,8 millions de francs.

/ATS