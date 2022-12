Budget: plus de moyens pour protéger les troupeaux contre le loup

Les troupeaux doivent être mieux protégés contre le loup. Le National a accepté jeudi, par 123 voix contre 58, d'allouer 4 millions de francs supplémentaires à cet effet dans le budget 2023.

'Nous sommes dans une situation critique. Les éleveurs menacent de prendre les armes pour protéger les troupeaux', a argué Jacques Nicolet (UDC/VD). Non opposée à une telle protection sur le principe, Ursula Schneider Schüttel (PS/FR) a opposé en vain des raisons de politique financière. 'Les moyens à disposition jusqu'ici sont suffisants. Il n'y a pas besoin d'allouer des moyens qui ne seront pas nécessaires.'

La Chambre du peuple a également approuvé, par 113 voix contre 62, 6,2 millions de francs supplémentaires pour la promotion des ventes de vin suisse. La gauche et le PVL ne voulaient pas de fonds additionnels, mais demandaient un transfert de crédit.

'On pourrait prendre de l'argent dans le domaine de la publicité pour la viande', a tenté de proposer Claudia Munz (PS/SH), s'attirant les foudres de l'UDC. 'C'est toujours le drame ici quand on parle de vins', a commenté le grand argentier Ueli Maurer.

Plus d'argent pour les races indigènes

Les députés ont aussi libéré 3,9 millions de plus pour la préservation des races indigènes d'animaux de rente, par 95 voix contre 85 et 11 abstentions. Invoquant une baisse de moyens dans ce domaine, M. Nicolet a insisté sur l'importance d'un financement pour les races menacées ou 'dans une situation critique'.

Il y a suffisamment de moyens pour soutenir toutes les espèces, a contré Christine Badertscher (Vert-e-s/BE). Le Centre, le PLR et même une partie de la gauche étaient divisés.

Contrôle de la TVA et pesticides

Par ailleurs, le National a transféré, par 107 voix contre 81, un crédit de 1,08 milliard de francs dans le domaine des paiements directs dans l'agriculture pour les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, au grand dam de la gauche et du PVL. Cette alliance a également échoué à obtenir davantage de moyens afin de créer de nouveaux postes dans le domaine des contrôles de la TVA.

De l'autre côté de l'échiquier politique, l'UDC n'a pas réussi non plus à réduire la portée d'un projet visant à limiter l'utilisation de pesticides actuellement en cours au sein de l'administration fédérale, via des coupes dans les dépenses du personnel.

Déficit qui se creuse

Le budget 2023 présenté par le Conseil fédéral prévoyait 81,3 milliards de francs de recettes et 86,2 milliards de dépenses. Le déficit de financement, qui inclut la réserve de 4 milliards pour Axpo, se montait à quelque 4,8 milliards.

Les députés ont augmenté les dépenses. Ils ont déjà débloqué 360'000 francs de plus pour améliorer la situation éthique dans le sport. Ils ont aussi alloué 650'000 francs supplémentaires pour les championnats du monde de relais organisés en 2024 à Lausanne.

Les débats se poursuivent avec le dernier bloc thématique, sur les dépenses du personnel.

/ATS