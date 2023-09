Le Bâlois Beat Jans candidat à la succession d'Alain Berset

Le socialiste Beat Jans, président du gouvernement de Bâle-Ville, est candidat à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Il l'a annoncé vendredi aux médias à Berne.

'J'exercerais cette fonction avec plaisir et conviction', a déclaré M. Jans. 'J'aime les défis et je présente ma candidature au Conseil fédéral'.

Beat Jans, 59 ans, a siégé au Conseil national de mai 2010 à décembre 2020. Il a succédé à Rudolf Rechsteiner. Il est entré officiellement en fonction au gouvernement de Bâle-Ville le 1er février 2021.

Beat Jans a adhéré au PS en 1998. Il a présidé la section de Bâle-Ville de 2000 à 2005. Il a été élu au Grand conseil de Bâle-Ville en 2001 et y a siégé jusqu'en 2011. Il a été vice-président du PS suisse de 2015 à 2020.

Apprentissage d'agriculteur

Né le 12 juillet 1964 à Bâle, Beat Jans a effectué un apprentissage d'agriculteur. Il a ensuite obtenu un diplôme d'agrotechnicien, puis un diplôme de scientifique de l'environnement à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il a aussi enseigné à l'Université de Bâle. Il est marié et père de deux enfants.

Jusqu'à présent, trois autres candidats ont déclaré leur candidature à la candidature socialiste au gouvernement. Il s'agit du conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch et des conseillers nationaux Matthias Aebischer (BE) et Mustafa Atici (BS).

Annonces jusqu'au 29 octobre

Les candidats socialistes intéressés à succéder à Alain Berset au Conseil fédéral ont jusqu'au 29 octobre à midi pour s'annoncer. Le groupe parlementaire PS n'a pas établi de critères autres que présenter 'une sélection de candidat-e-s' pour l'élection du 13 décembre.

Les candidats devront se présenter au parti et à la population lors de quatre auditions publiques. Celles-ci auront lieu le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten (SO) et le 14 novembre à Schaffhouse.

/ATS