Réveil hivernal et conditions routières précaires

La nuit de mercredi à jeudi a vu l'arrivée de l'hiver en Suisse. De grandes parties du Plateau étaient recouvertes d'une couche de neige au petit matin, selon les images diffusées sur les réseaux sociaux. En de nombreux endroits, la neige est tombée jusqu'en plaine.

Le service météorologique Meteonews parle toutefois d'un 'bref intermède hivernal' sur le réseau social X (anciennement Twitter). En cours de journée, la limite des chutes de neige devrait s'élever jusqu'à environ 1500 mètres.

Mercredi déjà, les météorologues avaient mis en garde contre les conditions routières hivernales et le risque de verglas, conseillant de prévoir plus de temps pour se rendre au travail et de vérifier que les voitures sont adaptées à l'hiver.

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a relevé le niveau de danger d'avalanche pour l'ouest du Bas-Valais à 4 ('fort'), le deuxième niveau de danger le plus élevé.

Avec la chute de neige intensive en cours de journée des avalanches spontanées sont à attendre. Elles peuvent de manière isolée devenir très grandes et menacer les voies de communication exposées dans les parcours d'avalanches typiques, écrit-il. Dans de grandes parties de l'arc alpin, le danger d'avalanche est marqué (niveau d'alerte 3).

/ATS