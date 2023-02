Aide à l'Ukraine: l'un des plus grands engagements de la Suisse

L'aide humanitaire apportée par la Suisse en Ukraine fait partie des plus importants engagements helvétiques de ce type. Berne a envoyé plusieurs milliers de tonnes d'aide et de nourriture. Elle a aussi versé 270 millions de francs à des organisations internationales.

Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé un nouveau plan d'aide humanitaire de 140 millions de francs. L'argent principalement destiné à l’Ukraine servira à réparer les dommages causés aux hôpitaux et à l'infrastructure énergétique.

Auparavant, la valeur totale des livraisons d'aide de la Suisse s'élevait à 20,95 millions de francs, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Une grande partie des biens de secours étaient des articles de seconde main. La valeur à neuf de toutes les livraisons d'aide s'élèverait à 27,2 millions de francs, a précisé le DFAE à Keystone-ATS.

Et d'ajouter que la Confédération a également versé environ 150 millions de francs à des organisations internationales en faveur de l'Ukraine.

La contribution humanitaire de la Suisse n'a été plus élevée que dans quelques cas et notamment en Syrie. Depuis 2011, la Suisse a déboursé plus de 610 millions de francs d'aide humanitaire pour ce pays ravagé par la guerre.

Tentes familiales et matériel médical

Selon le DFAE, la Suisse a jusqu'à présent livré 1054 tonnes de matériel d'aide à l'Ukraine, d'une valeur de 13,7 millions de francs, qui ont été distribuées par des organisations partenaires locales. Ces livraisons comprenaient des tentes familiales polyvalentes et résistantes à l'hiver avec des accessoires ménagers ainsi que du matériel médical.

En avril 2022, lors de la première phase de l'aide d'urgence, l'Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a procuré à Odessa, Vinnytsa, Mykolaiv, Dnipro, Kharkiv et Soumy des denrées alimentaires vitales à hauteur de 4765 tonnes pour une valeur totale de 5,7 millions de francs. Selon le DFAE, les denrées alimentaires ont été achetées sur place pour des raisons de rentabilité et pour renforcer l'économie locale.

En automne, la Suisse a livré du matériel de lutte contre les incendies d'une valeur de 5,2 millions de francs et, en décembre, 70 générateurs, 40 chauffages portables et des pompes à eau pour l'extinction des incendies au service de sauvetage local. Ces générateurs, chauffages et accessoires représentaient une valeur de 350'000 francs.

Le DFAE indique encore qu'environ 60 tonnes de vêtements d'hiver provenant des stocks de l'armée ont été livrées en Ukraine fin janvier/début février. Cette livraison comprenait notamment 170'000 paires de gants, 40'000 paires de chaussettes et 2000 couvertures. Une nouvelle livraison d'aide comprenant notamment des générateurs est prévue dans les prochaines semaines.

Contributions à des conférences internationales

Outre cette aide directe, la Suisse a doublé le budget de la coopération internationale de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à destination de l'Ukraine pour le porter à 100 millions de francs, comme cela avait été annoncé lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine en juillet à Lugano.

La Suisse a promis 100 millions de francs supplémentaires d'aide pour l'hiver lors de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine organisée en décembre à Paris. Sur cette somme, six millions sont prévus pour la Moldavie afin d'atténuer les effets régionaux du conflit, selon le DFAE.

En outre, 54 millions ont été versés au fonds de reconstruction de la Banque mondiale, afin de soutenir l'Ukraine dans le domaine et l'énergie. Le fonds humanitaire des Nations Unies a reçu 20 millions de francs. La Suisse a versé l'an dernier l'intégralité des montants qu'elle avait annoncés, écrit le DFAE.

/ATS