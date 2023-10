Bandes rivales: deux ans de prison pour le principal accusé

Le principal accusé d'un enlèvement en lien avec des bandes rivales de Bienne (BE) et de La Chaux-de-Fonds (NE) a été condamné jeudi à deux ans de prison. Un des six autres prévenus a écopé d'une peine plus sévère, soit 29 mois sans sursis.

Les peines octroyées par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sont beaucoup plus légères que celles requises par le Ministère public qui avait réclamé sept ans de prison sans sursis contre le principal jeune. Pour les six autres prévenus, la procureure Ludivine Ferreira Broquet avait requis entre 2 ans de prison avec sursis et cinq ans et demi de prison.

Contrairement au Ministère public, le tribunal n'a pas prononcé d'expulsion du territoire de cinq ans, sauf pour le prévenu, absent à l'audience, qui est déjà à l'étranger.

Le président du tribunal, Alain Rufener, a expliqué que l'enquête avait été difficile, vu le nombre de personnes impliquées et l'ampleur du dossier. 'Même si les raisons d'agir étaient futiles et gratuites', on a dû s'en tenir aux faits démontrés.

