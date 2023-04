Des cambrioleurs volent une collection de montres de luxe

Des cambrioleurs ont dérobé toute une collection d'échantillons et de prototypes de montres au siège de la marque de luxe Dubois et fils à Bâle. La valeur de la marchandise est estimée entre 100'000 et 150'000 francs. Les objets volés sont facilement identifiables.

Le cambriolage a eu lieu pendant le week-end de Pâques, a indiqué Dubois et fils lundi. Les montres dérobées portent toutes les numéros de série 00, xx, voire aucun numéro d'édition. Les acheteurs potentiels peuvent ainsi facilement les reconnaître.

L'entreprise met en garde contre l'achat de montres sans numéro de série limitée clairement indiqué. Ce numéro se trouve toujours au dos, sur le bord extérieur du boîtier.

Dubois et fils va surveiller les sites Internet consacrés aux montres et informer le commerce en ligne, a déclaré le directeur de l'entreprise Thomas Steinemann à Keystone-ATS. Les clients sont également invités à signaler toute observation suspecte. Des photos des pièces volées ont été publiées par Dubois et fils sur leur site Internet.

Selon son directeur, la manufacture horlogère Dubois et fils est spécialisée dans les petites séries dans la tradition des montres et mouvement du 20e siècle. Les séries limitées comptent onze, 22 ou 99 montres, qui sont toutes numérotées.

Les séries zéro précèdent la production. Selon Thomas Steinemann, les numéros zéro et les prototypes sont conservés dans le musée de l'entreprise. C'est là que les pièces volées auraient dû aller.

