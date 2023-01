Des retards dans les travaux de maintenance des F/A-18

Une partie des travaux pour prolonger l'exploitation des F/A-18 dans l'attente de la livraison des nouveaux F-35A a été achevée. Des tâches supplémentaires concernant la structure des avions de combat, âgés de 25 ans, prendront en revanche plus de temps que prévu.

L'annonce a été faite mardi par l'Office fédéral de l'armement (armasuisse), qui a été informé par l'entreprise RUAG. L'objectif de ce programme, devisé à 450 millions de francs, est d'assurer le fonctionnement des F/A-18C/D Hornet, en service depuis 1995, jusque dans les années 2030.

En l'état actuel de la planification, les 36 avions de combat de type F-35A, achetés par la Suisse pour un peu plus de 6 milliards de francs, devraient être livrés de manière échelonnée entre 2027 et 2030. Ces appareils de conception américaine remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger.

Les premiers travaux pour prolonger la vie des F/A-18, réalisés l'année dernière, ont notamment consisté en l'introduction d'un logiciel d'avion actualisé et d'un système radio doté d'une nouvelle technologie de chiffrement.

Autres améliorations, le simulateur de vol a été remplacé et un nouvel équipement de vision nocturne a été intégré au casque des pilotes. Les systèmes au sol requis pour l'exploitation de l'avion ont également été modernisés, précise armasuisse.

Disponibilité pas réduite 'si possible'

La partie du programme concernant la vérification et l'assainissement de la structure des avions prendra en revanche plus de temps que prévu contractuellement. Ces retards sont imputés à la complexité des travaux et au vieillissement des avions, selon armasuisse. Autre raison invoquée, la pénurie de personnel qualifié chez RUAG.

La suite de la procédure est actuellement en cours de clarification, en étroite collaboration entre armasuisse et RUAG, note le communiqué. 'Les travaux restants s'effectueront de sorte que la disponibilité de la flotte aérienne ne soit pas réduite si possible et que le service et l'entraînement des Forces aériennes suisses soient assurés', a encore relevé armasuisse.

/ATS