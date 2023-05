Deux tiers contre le troisième sexe dans les documents officiels

Une nette majorité des Suisses est opposée à l'introduction d'un troisième sexe dans les documents officiels, selon un sondage publié mardi par Tamedia et 20 Minuten.

Interrogées si elles approuveraient l'ajout d'une case 'troisième sexe' ou 'divers' dans les documents officiels, en plus du masculin et du féminin, près de deux tiers (62%) des personnes ont répondu par non ou plutôt par non. Avec 45% d'approbation, les femmes sont nettement plus ouvertes à une adaptation que les hommes (26% de oui).

Le oui ne l'emporte dans aucune catégorie: ni la population urbaine ni les personnes ayant une formation supérieure ne se sont prononcées en faveur de cette troisième option. Seuls les sympathisants du PS et des Verts se sont exprimés à plus de 50% en faveur de l'introduction de cette troisième option.

Depuis l'année dernière, il est possible de modifier son prénom et son sexe dans les documents officiels. Les sondés sont partagés à propos de cette nouveauté. Près de la moitié (48%) la juge positivement ou plutôt positivement tandis que la même proportion la voit de manière critique ou plutôt critique.

Ici aussi, il existe une différence hommes femmes. Ces dernières ont en majorité (58%) jugé cette nouveauté de façon positive tandis que les hommes se sont majoritairement (56%) montrés critiques.

En collaboration avec l'institut Leewas, 30'754 personnes de toute la Suisse ont été interrogées fin mars. La marge d'erreur est de +/- 1 point de pourcentage.

/ATS