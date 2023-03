La police bernoise démantèle un vaste trafic de drogue en ligne

Un trafic de drogue en ligne brassant des millions de francs a été démantelé par la police cantonale bernoise. Sept personnes, trois exploitants de plateformes de vente et quatre mules, seront déférées devant la justice.

La police a recueilli des indices révélant que des drogues étaient vendues par le biais du système de messagerie Telegram. L'enquête, ouverte en février 2022, a montré qu'une personne vendait des stupéfiants et des médicaments soumis à ordonnance sur cette messagerie, ainsi que sur le darknet par le biais de ses propres plateformes Heisenberg Apotheke et Candy Shop by Vespair.

Une fois le paiement en bitcoin effectué, il envoyait les produits aux acheteurs domiciliés en Suisse, mais aussi en Europe et sur d'autres continents. L'enquête a permis par la suite d'identifier d'autres personnes impliquées dans ce trafic, indique vendredi le Ministère public régional chargé des tâches spéciales.

/ATS