Le Grison Jon Pult (PS) candidat à la succession d'Alain Berset

Le conseiller national grison Jon Pult (PS) est candidat à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Il l'a annoncé lundi devant les médias à Berne.

'Je veux devenir conseiller fédéral', a déclaré Jon Pult. 'Je veux contribuer à renouveler la cohésion dans notre pays. La diversité et la cohésion marquent ma vie'. 'Nous avons besoin de cohésion entre les régions linguistiques'.

'Je suis devenu politicien parce que je veux contribuer à une politique au service de toutes les personnes qui habitent ce pays', a souligné le conseiller national grison. Et de citer trois grands défis: la réforme du système de santé sans réduire les prestations, atteindre les objectifs climatiques en commun et stabiliser les relations de la Suisse avec l'Union européenne.

Double national

Jon Pult, qui fêtera son 39e anniversaire le 12 octobre, est né à Scuol (GR). Il est double national italo-suisse. Sa mère, historienne de l'art, est italienne. Il est trilingue (allemand, romanche et italien). Marié, il habite à Coire.

Le Grison a grandi à Guarda, en Basse-Engadine, et à Milan. Il a fait ses classes primaires à Domat/Ems (GR) et à Coire. Il a étudié l'histoire et la philosophie à l'Université de Zurich. Il travaille comme conseiller en stratégie et en communication.

Vice-président du PS

Jon Pult a été membre du législatif de Coire de 2005 à 2011. Il a siégé au parlement cantonal grison de 2010 à 2018 et il a présidé la section grisonne du PS de 2009 à 2016. Il est vice-président du PS suisse depuis 2020.

Le Grison a été élu au Conseil national en 2019. Il est président de la Commission des transports et des télécommunications. Il préside le comité de l'Initiative des Alpes depuis 2014.

