Le National débat de l'initiative des anti-vaccin

Le Conseil national a entamé mercredi les débats sur l'initiative populaire 'Pour la liberté et l’intégrité physique'. Le texte devrait être rejeté sans contre-projet, malgré le plaidoyer de l'UDC pour un tel texte.

Lancé dans le contexte du Covid-19 par le Mouvement de liberté Suisse (MLS), l'initiative demande qu'aucune obligation vaccinale ne puisse être instaurée en Suisse. Les initiants veulent s'assurer qu'il ne soit possible de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne qu'avec son consentement.

Le but de l'initiative est l'autodétermination vaccinale, mais le texte est très mal formulé. Il aurait des conséquences dans de nombreux domaines comme la contrainte policière, l'exécution des peines ou encore le prélèvement d'ADN, a souligné Baptiste Hurni (PS/NE) pour la commission.

Et d'illustre qu'avec ce texte, on ne pourrait par exemple plus prélever l'ADN d'un prévenu sans son consentement. Ce point a été souligné par plusieurs orateurs de différents bords politiques.

Seule l'UDC plaide pour l'élaboration d'un contre-projet direct ou indirect qui reprenne l'objectif de l'initiative tout en délimitant plus exactement son champ d'application. Celui-ci serait limité à l'autodétermination en matière de vaccination. Les sanctions et discriminations sociale et professionnelle seraient interdites.

Lors de la pandémie de Covid-19, certains ont payé par leur travail le refus de se faire injecter, a rappelé Jean-Luc Addor (UDC/VS). Et d'ajouter: 'Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la liberté des Suissesses et des Suisses'. Les débats se poursuivent.

/ATS