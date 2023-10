Légère baisse de la représentation féminine au National

Après une augmentation régulière et quasi continue depuis 1971, la part des femmes élues au Conseil national affiche un recul cette année. Sur 200 élus dimanche lors des 'fédérales 2023', 38,5% sont des femmes, contre 40,5% pour le parlement sortant.

Les détails et particularités fournis en fin de soirée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) indiquent l'élection de 77 femmes, contre 81 dans l'hémicycle sortant.

Le nouveau parlement est par ailleurs plus jeune que le précédent: la moyenne d'âge est de 49,5 ans, contre 51,7 il y a quatre ans. Et la personne élue la plus jeune a aujourd'hui 26 ans, contre 29 en 2019. L'aînée a 76 ans (inchangé).

Les deux professions les plus répandues restent, comme il y a quatre ans, celles de politicien professionnel (46%, contre 52% en 2019), et d'entrepreneur (20%, contre 22%). Le parlement s'est moins renouvelé cette fois, puisque le nombre de sortants réélus se monte à 152, contre 119 en 2019.

/ATS