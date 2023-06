Sommet pour un nouveau pacte financier: Berset salue une dynamique

Alain Berset a salué vendredi la dynamique lancée 'en dehors des sentiers battus' à Paris. Il a participé au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial dont le but est notamment d’aider les plus vulnérables à faire face au changement climatique.

Le président de la Confédération a rencontré Emmanuel Macron à cette occasion. Sur la relation bilatérale avec Paris, gelée depuis l’affaire des Rafale il y a deux ans, il a vu des progrès: 'on est en train de progresser dans la bonne direction'.

L'objectif est de s'atteler sur le plan politique à améliorer et renforcer le système financier international, a expliqué M. Berset lors d’une conférence de presse au terme du sommet où il a participé pendant deux jours. A ses yeux, il faut que le 'système colle mieux aux exigences du temps et que celles-ci soient tournées vers plus de durabilité.

Qualifiant l’agenda 'd’urgent', il a apprécié le côté informel de ce sommet. 'Cela a traduit la richesse du contenu des discussions, et dans le fond un côté très engagé', a-t-il expliqué. Le Fribourgeois a souligné la 'nécessité d'avoir un cadre qui permet d'avancer de manière très créative ensemble, d'une manière presque innovante dans la manière de débattre'.

Emmanuel Macron a, pour sa part, souligné le 'consensus sur une réforme profonde du système international pour qu’il puisse mieux répondre aux besoins du développement'.

