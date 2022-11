Une personne sur dix a déménagé en 2021

Les personnes qui déménagent en Suisse ne vont souvent pas très loin. En 2021, le nouveau logement de quatre personnes sur dix se trouvait dans un rayon de deux kilomètres. En tout, 10,1% de la population a déménagé cette année-là.

Cette proportion est en léger recul par rapport à 2020 (-0,2 point de pourcentage), indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Près de trois quarts des personnes qui ont déménagé en 2021 sont restées dans le même canton, 15% sont allées dans un autre canton et 11% sont parties à l'étranger.

Le canton de Bâle-Ville est celui qui a connu le plus haut taux de déménagement (12,8%), suivi par Neuchâtel (11,6%) et Vaud (11,2%). A l'inverse, les taux étaient les plus bas dans les cantons d'Uri (7,7%), Appenzell Rhodes-Intérieures (7,9%) et Obwald (8,2%).

Les habitants des villes (11%) ont plus changé de logement que ceux des communes rurales (8,1%). Ce sont les 20-35 qui ont le plus déménagé (21,3%).

Les Suisses ont sensiblement moins déménagé (8,4%) que les étrangers (15,1%); les femmes (9,8%) légèrement moins que les hommes (10,4%).

La distance entre l'ancien et le nouveau logement était en moyenne de 13 km. Près de quatre déménagements sur dix ont eu lieu dans un rayon de moins de 2 km. Seuls 11,1% des personnes ont emménagé dans un nouveau logement situé à plus de 30 km de leur précédent lieu derésidence.

/ATS