Une voiture a pris feu dans le tunnel du Gothard

Une voiture s'est enflammée tôt mardi matin dans le tunnel du Gothard. Personne n'a été blessé. Le tunnel a dû être fermé pendant environ une heure dans les deux directions.

L'alarme incendie s'est déclenchée peu après 5 heures du matin. Le conducteur au volant d'une voiture aux plaques d'immatriculation allemandes circulait en direction du sud lorsque son véhicule a pris feu pour une raison inexpliquée. Les forces d'intervention ont pu rapidement éteindre l'incendie.

Le conducteur de 60 ans et sa passagère de 68 ans se sont rendus dans un abri dans le tunnel et n'ont pas été blessés. Le véhicule a été totalement détruit, pour un montant évalué à près de 25'000 francs. Le tunnel et ses installations n'ont pas été endommagés.

Système de sécurité opérationnel

Le conducteur a remarqué une soudaine perte de puissance après être entré dans le tunnel et de la fumée qui s'échappait du moteur, a expliqué un porte-parole de la police uranaise à Keystone-ATS. Le conducteur s'est arrêté sur une place qui le permettait avant de récupérer ses affaires dans le coffre et de rejoindre une zone protégée avec sa compagne.

Le système de sécurité a parfaitement fonctionné. Les feux de circulation des deux côtés du tunnel ont été mis au rouge. Les automobilistes qui se trouvaient déjà dans le tunnel sont passés devant le véhicule en feu 'sans encombre'.

/ATS