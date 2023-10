Vingt-six incidents antisémites en 2 semaines en Suisse alémanique

Des actes antisémites sont survenus en Suisse ces deux dernières semaines, indique la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). Celle-ci en a enregistré 26. Elle s'inquiète de cette tendance.

La communauté juive de Suisse est exposée à l'hostilité en raison de l'escalade au Proche-Orient. Depuis le 7 octobre, deux incidents par jour en moyenne ont été signalés, a déclaré vendredi le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner, interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS.

En comparaison annuelle, ces plus de vingt incidents en moins de deux semaines représentent une forte accumulation, a-t-il ajouté, précisant que 57 cas avaient été recensés sur l'ensemble de l'année 2022.

'Cette tendance inquiète la FSCI', a ajouté M. Kreutner, précisant qu'il fallait absolument veiller à ce que l'émotion suscitée par ce conflit ne soit pas transmise à la Suisse.

Suisse romande pas comprise

Ces derniers jours, plusieurs médias avaient déjà fait état de l'augmentation du nombre d'incidents. Le nombre de cas fournis par la FSCI ne tient pas compte des propos antisémites tenus sur Internet, et la Suisse romande ne fait pas non plus partie de la zone étudiée.

Parmi les 26 incidents signalés jusqu'à vendredi, la FSCI compte trois voies de fait, cinq insultes, six graffitis, huit courriels et lettres, ainsi que quatre affiches ou déclarations hostiles aux juifs dans le cadre de manifestations.

Pas de place pour l'antisémitisme

Face à cette situation, les sept plus grands partis suisses, le PS, l'UDC, le PLR, le Centre, les Vert-e-s, les Vert'libéraux et le PEV ont publié un communiqué commun, où ils affirment 'en toute clarté qu'il n'y a pas de place pour l'antisémitisme en Suisse.'

Après l'attaque du mouvement palestinien islamiste Hamas contre Israël et les représailles de ce pays qui ont suivi, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité dans les représentations israéliennes en Suisse. Dans plusieurs cantons et villes alémaniques, les manifestations en lien avec la situation au Proche-Orient sont actuellement interdites.

/ATS