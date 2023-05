Table ronde à Berne consacrée au manque de logements

Confédération, cantons, villes, communes et milieux de la construction et de l'immobilier se sont réunis vendredi pour trouver des solutions à la pénurie de logements. La prochaine étape consistera à établir un plan de mesures.

Les objectifs de cette table ronde étaient de préciser le défi à relever, le rôle des différentes parties prenantes ainsi que de cerner les causes de la pénurie de logements, a indiqué le Département fédéral de l'Economie (DEFR). Des pistes ont été envisagées.

La pénurie de logements fait débat depuis plusieurs semaines. Si, à l’échelle nationale, la situation n’est pas encore dramatique, le marché du logement est tendu dans certaines régions. Et les perspectives pour les années à venir ne sont pas réjouissantes, relève le DEFR.

Les causes de cette évolution sont multiples et complexes. Les solutions devront être trouvées en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, poursuit le communiqué. Plusieurs questions seront approfondies et un plan d’action assorti de mesures envisageables sera préparé.

