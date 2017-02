Amazon annonce 5000 nouveaux emplois au Royaume-Uni en 2017

Amazon prévoit de créer plus de 5000 emplois en Grande-Bretagne cette année, a annoncé lundi le détaillant en ligne. Le groupe américain de commerce en ligne compte également créer 1500 emplois en France.

Comme d'autres grands groupes technologiques, dont Google et Apple, Amazon a renforcé sa présence au Royaume-Uni l'année dernière. Il a assuré que la décision des Britanniques de quitter le bloc européen n'affectait pas ses projets d'investissement.

La création programmée de 5000 nouveaux postes en 2017 constitue un record pour Amazon dans le pays, quoiqu'au moins 2000 de ces emplois aient déjà été annoncés. Après ces embauches, le groupe devrait compter 24'000 employés au Royaume-Uni.

Doug Gurr, directeur pour le Royaume-Uni d'Amazon précise que les postes permettront 'des livraisons encore plus rapides, plus de choix et une meilleure qualité' pour les consommateurs britanniques.

Le nouveau quartier général du groupe à Londres pourra accueillir plus de 5000 personnes d'ici à la fin de l'année, précise Amazon.

Large plan en Europe

En France, Amazon veut créer '1500 emplois supplémentaires d'ici la fin de l'année 2017, selon un communiqué publié lundi. 'Les recrutements pour ces nouveaux rôles ont d'ores et déjà démarré', a annoncé Ronan Bolé, directeur des opérations France d'Amazon, cité dans le texte.

Le géant américain, qui passerait ainsi à plus de 5500 employés en France, recherche 'des ingénieurs, diplômés d'écoles de commerce et jeunes diplômés, aux personnes recherchant des postes non qualifiés et souhaitant se former sur le terrain'.

Après plus de 1000 postes créés en 2016, ces nouveaux emplois concernent le futur centre de distribution de Boves dans la Somme, les bureaux de la société à Clichy, le réseau déjà existant de centres de distribution, mais aussi l'ouverture de centres de données ('datacenters') en région parisienne.

Ces embauches en France et en Grande-Bretagne s'inscrivent dans un plan plus large de 15'000 emplois qu'Amazon compte créer cette année en Europe.

/ATS