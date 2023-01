La Confédération publie sa Stratégie Chaleur 2050 neutre en carbone

L'approvisionnement en chaleur de la Suisse doit être neutre en carbone d’ici 2050. La Confédération a publié jeudi les mesures qui permettront d'atteindre cet objectif. Elle mise entièrement sur le renouvelable.

Le domaine de la chaleur correspond aujourd'hui en Suisse à quelque 50% de la consommation énergétique et cause plus de 35% des émissions de CO2. Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, la Stratégie Chaleur 2050 vise à couvrir tous les besoins avec des énergies renouvelables et sans émission de CO2 d'ici 2050, indique l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Les énergies renouvelables doivent remplacer les énergies fossiles et la consommation d'énergie doit diminuer d'environ 30% d'ici à 2050 par rapport à 2020 dans le domaine de la chaleur.

La stratégie doit servir de guide pour développer des mesures de décarbonisation du système suisse d'approvisionnement en énergie, notamment dans le domaine de la chaleur. Dix domaines thématiques sont énumérés.

Une soixantaine d'organisations incluant cantons et communes ont été consultées. Environ 70% d'entre elles considèrent la stratégie comme réaliste ou plutôt réaliste. Les avis ont été pris en compte dans la version finale de la stratégie.

/ATS