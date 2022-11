Le nombre de végétariens et de végétaliens continue d'augmenter en Suisse

Cinq pour cent de la population suisse de 14 ans et plus est végétarienne et ne mange donc pas de viande. Les végétaliens ou végans, qui ne consomment aucun produit d'origine animale, sont 0,6%. La tendance est à la hausse.

Si elle se poursuit, dans cinq ans, 10% de la population sera végétarienne. Au cours des dernières années, le nombre de végétariens ou végans a augmenté de 14% par année, selon le rapport annuel de l'association Swissveg publié mardi.

Selon l'association, cette augmentation s'explique par une plus grande médiatisation des inconvénients de la consommation de viande et par un accès plus facile à l'information via Internet.

En 2022, 304'000 avaient une alimentation végétarienne en Suisse et 42'000 une alimentation végane. Le petit creux enregistré lors de la pandémie a ainsi été rattrapé, indique Swissveg.

Femmes plus nombreuses

En ce qui concerne les habitudes de consommation, les ventes de produits de substitution à la viande ont enregistré un boom. Bien plus de la moitié des personnes interrogées consomment de tels produits.

Une différence claire est à nouveau apparue entre les hommes et les femmes: en 2022, 5,3% des femmes sont végétariennes, contre 3,5% des hommes. Un pour cent des femmes se déclarent véganes, contre 0,2% des hommes.

De plus en plus de jeunes se tournent vers le végétarisme. La part de végétariens dans la tranche d'âge des 14-34 ans est de 6,5%, contre 2,5% pour les 55 ans et plus. La tendance est la même pour le véganisme qui se situe à 1% chez les plus jeunes et à 0,3% chez les plus âgés.

Les végétariens et les véganes sont plus nombreux parmi les diplômés d'une haute école (6,8%) que chez les personnes ayant un niveau de formation obligatoire ou moyen (4,2%).

Bien-être animal

La majorité des personnes interrogées justifie leur alimentation par des raisons écologiques et éthiques et en premier lieu le bien-être animal. La santé personnelle et la contribution à l'alimentation mondiale viennent ensuite.

Les chiffres donnés par Swissveg se basent sur l'étude MACH Consumer sur la consommation et les médias. Elle a été menée par téléphone auprès de 30'000 personnes de toute la Suisse, âgées de 14 ans et plus. L'étude Mach interroge les participants à l'enquête sur leurs habitudes alimentaires depuis 2015. Depuis 2019, l'étude recense le nombre de véganes.

/ATS