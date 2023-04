Les sénateurs tiennent leur cap sur le rachat de Credit Suisse

Malgré la fronde des députés, les sénateurs approuvent toujours la stratégie du gouvernement sur le rachat de Credit Suisse par UBS. Ils ont à nouveau validé les garanties fédérales de 109 milliards pour les deux banques, tout en durcissant les conditions d'octroi.

La loi sur les banques devra être revue pour réduire drastiquement les risques que les grandes banques font peser sur les finances fédérales et l'économie suisse. Concrètement, il faudra examiner plusieurs mesures, comme l'augmentation des fonds propres des établissements et la réduction des bonus des dirigeants et des membres des conseils d'administration.

'Il s'agit de construire un pont avec le National', a plaidé Johanna Gapany (PLR/FR) pour la commission. Les députés avaient rejeté dans la nuit de mardi à mercredi les crédits, grâce à une alliance contre-nature de la gauche et de l'UDC. Le parti conservateur a refusé les montants d'entrée de jeu, estimant que les banques trop grandes pour faire faillite ne devraient plus exister.

La gauche aurait pu accepter les crédits, sous conditions. Elle a exigé des garde-fous plus stricts. Le National les a toutefois refusés. Le PS et les Vert-e-s ont donc rejoint l'UDC dans le camp des opposants.

A voir si l'ajout du Conseil des Etats les fera changer d'avis. Le National se resaisira du dossier en fin de matinée.

/ATS