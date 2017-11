Omega dévoile sa nouvelle manufacture futuriste

Omega a inauguré jeudi son nouveau centre de production, à Bienne. Avec son ossature en bois conçue par l'architecte japonais Shigeru Ban, ce bâtiment doit répondre aux plus hautes exigences à la fois en termes d'efficacité et de respect de l'environnement.

La nouvelle manufacture, édifiée sur la partie ouest de l'aire Omega, réunit sous le même toit l'ensemble des processus d'assemblage et de tests de la marque seelandaise. Elle accueille chaque étape de fabrication tout en offrant un espace de stockage.

Il s'agit d'un 'lieu d'avant-garde', bâti sur cinq étages et respectant les principes du développement durable, se félicite l'entreprise. L'architecte a opté pour un mélange d'épicéa suisse et de béton et pour un agencement devant permettre de 'fluidifier au maximum le processus de manufacture'.

Stockage informatisé

Un système de stockage entièrement automatisé a notamment été installé. Le stock central, invulnérable au feu, contient plus de 30'000 cartons remplis des composants nécessaires pour fabriquer les montres. Seules deux personnes spécialement formées sont autorisées à entrer dans cet espace, en raison du très faible niveau d'oxygène, réduit à 15,2% pour prévenir les risques d'incendie et/ou de propagation du feu.

Le bâtiment s'étend sur une longueur de 70 mètres, pour 30 mètres de large et 30 mètres de haut. La structure a été conçue pour évoquer la philosophie de l'entreprise, avec des points d'assemblage ornés de détails, 'incarnation la précision et la fiabilité d'Omega', relève l'architecte japonais, réputé pour ses structures sophistiquées et ses techniques non conventionnelles.

Le choix d'une structure boisée s'imposait dans la mesure où la Suisse est 'leader mondial' de l'ingénierie du bois, relève encore l'entreprise. Les techniques d'isolation permettront en outre un rendement énergétique optimal. Le bâtiment verra coexister l'expertise humaine avec une assistance robotique du plus haut niveau.

Ce nouveau bâtiment marque une étape clé dans le développement de la marque depuis son établissement sur son site actuel, en 1882.

/ATS