Swiss: plus d'un demi-million de passagers pendant les Fêtes

La compagnie aérienne Swiss a transporté plus d'un demi-million de passagers durant les Fêtes de fin d'année. La quasi-totalité des vols ont été maintenus malgré des conditions météorologiques parfois difficiles, affirme la filiale de Lufthansa jeudi.

Entre le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, 546'961 personnes ont voyagé sur des vols de la compagnie helvétique, bien davantage que les 467'955 de la période des Fêtes précédente. La progression en rythme annuel atteint 17%.

En tout, 98,5% des vols programmés ont bel et bien été effectués, contre 99,4% auparavant. Swiss a dû se résoudre à annuler 58 vols au cours des deux dernières semaines. Des vents violents, du gel et de la neige ont perturbé le trafic aérien et provoqué des retards, tout comme l'absence de collaborateur pour maladie - notamment en raison de la grippe saisonnière.

Dans son communiqué, Swiss mentionne 17% des vols ayant atterri avec plus de 30 minutes de retard et plus de la moitié ayant décollé à l'heure (moins de 15 minutes de retard) au cours des dernières semaines. La compagnie avait annoncé cet été un plan de mesure visant à améliorer la ponctualité des vols.

/ATS