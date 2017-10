Charges contre la bande et gros mollets

La Coupe de Suisse de hockey sur glace a souri à deux clubs de l’Arc jurassien le week-end dernier; Le HC Ajoie et le HC Bienne se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. On débat de l’impact financier de cette Coupe et de la manière dont les clubs de National et Swiss League l’aborde en compagnie de la vice-présidente du HC Bienne Stéphanie Mérillat et du capitaine du HC Ajoie Jordane Hauert.

Et puis on seconde partie d’émission, on va à la rencontre de Ryan Baumann. Le Jurassien s’est illustré dernièrement sur la Diagonale des Fous, célèbre ultra-trail disputé sur l’ile de la Réunion.