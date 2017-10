M. Pokora est un chanteur malheureux...

M. Pokora avait pris le pari de reprendre les plus grands tubes de Claude François dans un album intitulé My Way, sorti en 2016… Cet album, mine de rien, marque le plus grand succès de la carrière de M. Pokora avec plus de 530'000 exemplaires vendus et une tournée à travers les plus grandes salles francophones…

Sans surprise, M. Pokora a donc annoncé vouloir faire une pause suite à sa tournée qui s’achèvera le 8 décembre prochain du côté de Paris… Mais avant cela, il nous proposera encore un CD/DVD live qui sera dans les bacs le 10 novembre prochain, avec un show enregistré dans sa ville natale, Starsbourg, un documentaire tourné en coulisses et deux reprises inédites, dont le Chanteur Malheureux…On découvre ci-dessous le clip qui met en scène M. Pokora tout malheureux, se souvenant des instants passés avec la femme qu’il aime…