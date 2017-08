Miley Cyrus abandonne la provoc et le twerk...

Le 29 septembre prochain, nous découvrirons le nouvel album de Miley Cyrus ! En mai dernier, elle nous dévoilait déjà un premier extrait de cet opus, Malibu, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle s’est bien assagi depuis sa période de Twerk…

Le 6ème album de Miley s’intitulera Younger Now et c’est également le nom du nouveau morceau qu’elle vient de dévoiler ce week-end ! Dans le clip, elle s’amuse d’ailleurs à faire revivre les idoles de son enfance en se déguisant en Elvis, en Johnny Cash ou encore Dolly Parton ! On découvre ce nouveau titre ci-dessous !