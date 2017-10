On entre dans le Royaume...

On met la lumière sur un duo parisien en ce début d’après-midi… Il s’appelle Royaume, il est composé de la chanteuse Yumi et le producteur Moon Boy qui ont notamment assuré la première partie de MO…

La chanson s’intitule If We, et le clip fait déjà parler de lui pour son côté féministe… Oui, adieu les Diktat, les filles jouent au foot avec une Barbie tout en portant des vestes avec des noms de figures féministes comme Simone Veil, Frida Kahlo ou encore Yoko Ono !

Je vous invite à aller visionner ce clip ci-dessous :