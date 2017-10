Serge Lama débute, à nouveau...

A 74 ans, Serge Lama est toujours encore sur le devant de la scène et il sortira d’ailleurs le 10 novembre prochain une réédition de son album « Où sont passés nos rêves », dont on vous présente le nouveau single...

Cela fait des décennies qu’il brille sur les scènes françaises et pourtant, il a sorti il y a quelques jours un morceau intitulé « Je débute »… Serge Lama aurait-il la mémoire courte ou serait-il juste paradoxal ? Rien de tout ça… Quelques semaines avant sa tournée, il semblerait que le chanteur se pose juste des questions concernant la scène et l’image que les médias et le public en a…

Ce morceau est disponible dans un clip particulier, qui contient quelques images d’archives de Serge Lama, qui valent le détour… Le contraste entre les images d’aujourd’hui et celles d’antan est impressionnant et vaut le détour…